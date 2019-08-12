Haberler» Güncel» Haber

Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

12.08.2019 14:57
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi
Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Artvin-Erzurum kara yolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında, yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayıp çeşitli ikramlarda bulunuyor.
Bu esnada görevliler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları gibi konularda bilgilendirme yapıyor.
Uygulamada, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla hayata geçirilen "Kemerin Ses Getirsin" projesine ilişkin bilgilendirme broşürü de dağıtılıyor.
İlgililer, trafikte huzur, güven ve sağlık için bu uygulamaların sadece bayram süresinde değil her zaman yapılacağını kaydetti.
Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:33   Canan Kaftancıoğlu, Bahaddin Yetkin'in İBB'ye atanmasını değerlendirdi: Ufak bir yol kazası oldu
16:33   Babasını trafik kuralları konusunda uyaran çocuğa validen hediye
16:27   TDV'den 10 bin aileye kurban eti dağıtımı
16:25   Dursunbey'de orman yangını (3) - BALIKESİR
16:25   Kurban etini köy meydanında bölüşüyorlar
16:24   ANKARA Bulaşıkçılıktan patronluğa
16:24   İSTANBUL BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ İSTANBULLULAR SAHİLLERİ TERCİH ETTİ