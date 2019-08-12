Jandarma ekiplerinden trafik denetimi

Artvin'de, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bayram süresince trafik güvenliğini sağlamak için tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Artvin-Erzurum kara yolu 2. kilometresindeki kontrol noktasında, yol kontrol faaliyetinde bulunan jandarma ekipleri, sürücülerinin ve yolcuların Kurban Bayramı'nı kutlayıp çeşitli ikramlarda bulunuyor.

Bu esnada görevliler, sürücü ve yolculara emniyet kemeri kullanmanın önemi, seyir halinde telefonla uğraşmamaları, uykusuz araç kullanmaları ve trafik kurallarına uymaları gibi konularda bilgilendirme yapıyor.

Uygulamada, İçişleri Bakanlığınca trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve kamuoyunda gerekli farkındalığın oluşturulması amacıyla "Hayatı Korumak İçin Senin de Kemerin Ses Getirsin" sloganıyla hayata geçirilen "Kemerin Ses Getirsin" projesine ilişkin bilgilendirme broşürü de dağıtılıyor.

İlgililer, trafikte huzur, güven ve sağlık için bu uygulamaların sadece bayram süresinde değil her zaman yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA