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Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltıKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.

17.09.2019 21:59
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta jandarma ekipleri tarafından yol kontrolünde sürücülere yönelik denetimlerde 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent girişlerinde sürücülere yaptığı denetimlerde araçlarında uyuşturucu bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Uyuşturucu tespit köpeği Atos'un katıldığı denetimlerde, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi, ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Jandarma ekiplerinden uyuşturucu denetimi: 4 gözaltı

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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