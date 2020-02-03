Haberler » 3. Sayfa » Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı - Haberler

Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

03.02.2020 16:15 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:20Jandarma ekiplerinden uyuşturucu şüphelilerine darbe: 11 gözaltı
İl Komutanlığı tarafından uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre; 31 Ocak Cuma günü Beylikova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu madde ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı. Ekipler, iddialara göre şüpheli H.D. organizesinde şüpheli V.Ç., Y.A. ve B.E. isimli şahısların H.D.'e uyuşturucu temini için finans ve alıcı bularak uyuşturucu madde ticareti suçunu işlediklerinin tespit etti. Bu bilgi üzerine jandarma ekipleri, gerçekleştirdiği operasyonla şüpheli V.Ç., Y.A. ve B.E.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslara ait 4 ayrı adreste yapılan aramada, 9 adet çeşitli türlerde bıçak, 4 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan 'payp' diye tabir edilen cam tüp, 1 adet içim için hazırlanan pet şişe düzeneği, 1 adet tek kırma ruhsatsız av tüfeği, 7 adet av tüfeği fişeği, 1 adet muşta ve 1 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.

Ayrıca jandarma ekipleri, alınan ifadeler neticesinde olayla bağlantısı olduğu belirlenen, O.Y. isimli şüpheli şahıs da gözaltına alındı. Şüphelinin evinde yapılan aramada; 1 adet ruhsatsız çift kırma av tüfeği, 25 adet av tüfeği fişeği, 11 adet uyuşturucu kullanımında kullanılan payp, 1 adet içim için hazırlanan pet şişe, 0,5 gram metanfetamin maddesi, 2 adet exatcy hap ve 1 gram eroin olduğu değerlendirilen madde ele geçirildi.

'11 şüpheli gözaltına alındı'

Öte yandan ekipler, 'Uyuşturucu madde temin etme/kullanma' olayına karıştığı tespit edilen E.K., İ.Ö., S.U., H.B.Ö., E.G., V.İ., C.Ö., H.B.Ö., O.Y., Ç.C. ve M.Y. olmak üzere toplam 11 şüpheliyi gözaltına alarak haklarında yasal işlem başlattı. - ESKİŞEHİR

Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

17:39  Maydonoz nasıl yazılır? TDK'ya göre maydonoz mu, maydanoz mu?
17:03  Eda Taşpınar kimdir? Eda Taşpınar kaç yaşında, nereli?
16:51  İdlib nasıl yazılır? İdlib mi, İdlip mi? İdlib ne demek?
16:31  2020 AGİ ücretleri ne kadar oldu? AGİ 2020 evli, bekar, çocuklu - AGİ 2020 net
15:46  Trabzonspor-Erzurumspor maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor - Erzurumspor maçı hangi kanalda?
3.02.2020 18:13:05