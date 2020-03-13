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Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.

13.03.2020 10:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 10:12
Jandarma ekiplerini görünce silahını tarlaya attı

Balıkesir 'in Bigadiç ilçesinde üzerinde silah olan vatandaş, jandarma ekiplerini görünce silahını otluk alana attı.


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan önleyici kolluk devriyesi esnasında Bigadiç ilçesi Simav Çayı kenarında şüpheli hareketler sergileyen Y.G.'nin üzerinde arama yapıldı. Şahsın üzerinden şüpheli herhangi bir şey çıkmazken, çevrede yapılan incelemede yol kenarına otlar içine atılmış 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 3 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Adli makamların talimatıyla Y.G. hakkında "6136 Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler : Balıkesir, Jandarma, Bigadiç, 3. Sayfa

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