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Jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi

Jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi Araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri tek tek ölçülüyor Jandarma 7 farklı noktada korona önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında...

31.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:45
Jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi
Araç içerisinde bulunan vatandaşların ateşleri tek tek ölçülüyor
Jandarma 7 farklı noktada korona önlemleri kapsamında uygulamalarını sürdürüyor
SAKARYA - Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Sakarya'da, jandarma ekipleri şehir girişlerinde bulunan 7 farklı bölgede sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçerek uygulamalarını sürdürüyor. Jandarmanın uygulaması havadan da görüntülendi.
Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya yayılan ve Dünya'da küresel salgın olarak ilan edilen korona virüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de alınan önlemler devam ediyor. Bu kapsamda Sakarya İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesine bağlı 7 farklı noktada durdurulan araçlarda jandarma ekipleri sürücü ve yolcuların ateş ölçümünü yaparken, toplu taşıma araçlarında yolcular arasındaki sosyal mesafe kontrol edildi. Kontroller sonrasında uyarılarda bulunan jandarma ekipleri vatandaşlara almaları gereken tedbirler konusunda bilgiler aktardı.
Öte yandan, jandarma ekiplerince gerçekleştirilen uygulama havadan da görüntülendi. Görüntülerde, uygulama kapsamında durdurulan araçların oluşturduğu trafik yoğunluğu görülürken, ekiplerce noktalarda trafiğin normal seyrine dönmesi için alınan önlemler de yer alıyor.
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Jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Araç, Genel

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Jandarma ekiplerinin ateş ölçüm uygulaması havadan görüntülendi
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