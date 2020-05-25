Jandarma ekiplerinin bayram mesaisi

Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Jandarma ekiplerinin bayram mesaisi
25.05.2020 18:13 | Son Güncelleme: 25.05.2020 18:20
Uşak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında kentte gerekli tedbir ve denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Uşak İl Jandarma Komutanlığınca, İçişleri Bakanlığının 23-26 Mayıs tarihlerinde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin genelgesi gereğince gerekli tedbirler alındı. D300 karayolu üzerindeki kontrol noktasında yol kontrol faaliyetlerinde bulunan jandarma ekipleri sürücülerin izin belgelerini, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşların bulunup bulunmadığını kontrol etti. Kente giriş yapan yolcuların Ramazan Bayramını kutlayan ekipler, sürücü ve yolculara şeker ve kolonya ikramında da bulundu.

Doktor olduklarını ve görev için geldiklerini belirten Elif Şentürk, bayramlarını kutlayan jandarma ekiplerini kolaylık dileyerek yoluna devam etti.

"Haklarını helal etsinler"

Güvenlik ekiplerini takdir ettiklerini belirten Ünzile Vural ise "Bizler tatil yaparken onlar her zaman işlerinin başındalar. Hepsine çok teşekkür ediyoruz, haklarını helal etsinler" şeklinde konuştu. - UŞAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Uşak, Güncel, Haber

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