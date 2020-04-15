Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu

Mardin'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

15.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:50
Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu
Mardin 'de jandarma ekiplerinin ikna çalışmaları sonucu bir PKK'lı terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.
Kırsal alanda teröristlerle mücadelesini aralıksız sürdüren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailelerine ulaşarak terör örgütüne katılanlara yönelik ikna çalışmalarını sürdürüyor.
Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri terör örgütü PKK/KCK içinde faaliyet gösteren "Helin" kod adlı terörist Rahime Aslan ve ailesi ile görüştü.
"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan kaydının olduğu belirlenen teröristin, ikna edilerek Demirtepe Hudut Karakoluna teslim olması sağlandı.
14 yıl önce örgüte katıldığı belirlenen teröristin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Mardin, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
Acun, oyuna çıkmayan Nisa’ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz Haberler
Acun, oyuna çıkmayan Nisa'ya resti çekti: Kimseyi zorla tutmuyoruz
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD’li uzman cevap verdi Haberler
Ne kadar süre daha maske takacağız? ABD'li uzman cevap verdi
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti Haberler
Tüm dünya aşıyı bulmaya çalışırken Trump, dünyanın en büyük sağlık kuruluşunun ödeneğini kesti
Haberler ›› Güncel ››Jandarma ekiplerinin ikna ettiği PKK'lı terörist teslim oldu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:40: Rüştü Reçber: "Barcelona'nın desteğini unutmayacağım" - Haber 11:40: Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem - Haber 11:40: Ergani'de buğdayda sarı pas hastalığı uyarısı - Haber 11:40: Almanya'da terörle mücadele operasyonu - Haber 11:40: Kastamonu'da "Vefalılar Grubu", 700 kişiyle ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor - Haber 11:05: THY'nin bir pilotu daha koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 03:34: Meclis'teki 5 siyasi parti, sağlıkta şiddetin önlenmesi hususunda mutabık kaldı - Haberler