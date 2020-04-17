Jandarma ekiplerinin kırsal mahallelerdeki denetimleri
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Drone görüntüsü Kırsal mahallelerde jandarmanın anonsları jandarma araç içi anonslardan görünüm Adana, Mersin ve Hatay'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağı öncesinde İçişleri Bakanlığının talimatıyla denetimler yapıldı.
17.04.2020 19:30 | Son Güncelleme: 17.04.2020 19:31
Hatay'da da jandarma ekipleri, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara bu gece itibarıyla başlayacak sokağa çıkma yasağını hatırlattı.
Ekipler, "Kıymetli vatandaşlarımız, koronavirüsle mücadelemiz devam ediyor. Baharın gelmesi, havaların ısınması bizleri yanıltmasın, salgın tehlikesi geçmiş değil evlerde kalmaya ve tedbirlere uymaya hep birlikte devam edelim." anonsuyla uyarılarda bulundu.
Emniyet ekipleri de sosyal mesafe kuralına uyulması ve maske kullanımı konusunda denetimler yaptı.
Polis ve jandarma ekiplerinin 31 ilde yaptığı uygulama, 24.00'e kadar devam edecek.
Kaynak: AA