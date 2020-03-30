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Jandarma ekiplerinin Korona virüs denetimi aralıksız sürüyor

Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş kontrollerine...

30.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:06
Jandarma ekiplerinin Korona virüs denetimi aralıksız sürüyor
Korona virüsle mücadele kapsamında, İçişleri Bakanlığı genelgeleri ve Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlar doğrultusunda vatandaşların bilinçlendirilmesi, alınan kararlara uyumu denetlemek amacıyla Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince trafik ve asayiş kontrollerine devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzenini korumak amacıyla alınan Eskişehir Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararları doğrultusunda, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan otobüs seferlerinin belirlenen kurallar içinde, izin verilen yolculara yönelik gerçekleştirilmesi, taksi ve benzeri araçların şehirlerarası toplu ulaşım araçlarına dönüşümünü ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla yolcu alınmasını engellemek amacıyla, Eskişehir merkezi ve ilçelerinde yoğun denetimler devam ediyor.

Jandarma sorumluluk bölgelerinde bulunan asayiş uygulama noktalarında gerçekleşen denetimlerde, UMKE görevlileri aracılığıyla sağlık kontrolleri yapılarak hastalık şüphesi taşıyan insanların tespitine yönelik çalışmaları yapıldı. Jandarma ekipleri de, denetimler sırasında kişilere zorunlu haller dışında evden çıkılmaması, seyahatlerin ertelemesi gerektiği, farklı illerden kente gelen kişilerin 14 gün süreyle evlerinde kalmaları konularında çeşitli bilgilendirmeler yapıldı.

Öte yandan ekipler, denetimler esnasında 65 yaş ve üstü vatandaşların izin belgeleri dahilinde yolculuklarına devam ettirilirken, izin belgesi olmayan kişilerin ise seyahat etmesine müsaade edilmeyerek evlerine gönderildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa
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