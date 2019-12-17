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Jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonu

Jandarma ekiplerince narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucuyu İstanbul'un çeşitli ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen kişilere dağıtma hazırlığında olan şüpheli yakalandı.

17.12.2019 11:08 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:14Jandarma ekiplerinin uyuşturucu operasyonu
ekiplerince narkotik köpeği Vadi'nin de katılımıyla düzenlenen operasyonda, çeşitli miktarlarda uyuşturucuyu 'un çeşitli ilçelerinde torbacı olarak tabir edilen kişilere dağıtma hazırlığında olan şüpheli yakalandı.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadeleye yönelik istihbari çalışmalar neticesinde, A.Ş. isimli bir kişinin yurt dışından temin ettiği uyuşturucu maddeyi yasa dışı yollardan yurda sokarak, İstanbul'da bir depoda tuttuğu ve buradan Fatih, Küçükçekmece, Bakırköy, Avcılar, Esenyurt ve Büyükçekmece'de torbacılara dağıtacağını belirledi.
Fiziki takip ve saha araştırması sonucunda, şahsın kullandığı Halkalı Merkez Mahallesi'ndeki adres tespit edildi. Uyuşturucu maddenin depolandığı evin belirlenmesi amacıyla şüphelinin bulunabileceği bölgelere konuşlanan ekipler, Halkalı Meydan bölgesinde yaya olarak hareket ettiğini belirledikleri şahsı yakın takibe başladı.
Ekipler, apartman dairesine girdikten bir süre sonra elinde poşetle dışarı çıkan şüpheli A.Ş'yi göz altına aldı.
Şüphelinin etkisiz hale getirilmesinden sonra üzerinde ve uyuşturucu maddeyi depoladığı evde arama yapıldı. Uyuşturucu madde arama köpeği Vadi'nin de eşlik ettiği ve ilk andan itibaren tepki verdiği yatak odalarında arama yoğunlaştırıldı. Aramada, odalardaki baza içine saklanmış vaziyette uyuşturucu satıcılarına ve torbacılara dağıtılmak üzere hazırlanmış toplam 290 kilogram skunk bulundu.
Evin hemen hemen her yerine saklanmış 1 kilogram eroin, 5 bin ectasy hap, kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve buna ait 2 dolu şarjör, uzi tipi makinalı tabanca ile dolu şarjör, 9 mm çapında tabanca ve dolu şarjör, 7,62 mm çapında 21 kalaşnikof fişeği, 7,65 mm çapında 45 uzi fişeği ile 9 mm çapında 35 tabanca fişeği ele geçirildi.
Uyuşturucu deposu olarak kullanılan evde kalaşnikof marka uzun namlulu silah ve suikast silahı olarak bilinen uzi tipi makinalı tabanca ele geçirilmesi üzerine Jandarma ekipleri çok yönlü soruşturma başlattı.
Yakalanan A.Ş. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, şüphelinin bağlantılı olduğu kişilere yönelik çok yönlü araştırma ve soruşturma devam ediyor.

İstanbul, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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