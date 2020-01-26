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Jandarma, Elazığ'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor

Jandarma ekipleri, Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor.

26.01.2020 23:18 | Son Güncelleme: 26.01.2020 23:18Jandarma, Elazığ'da depremzedeleri yalnız bırakmıyor

ekipleri, 'da meydana gelen depremin ardından bölgede fedakarca görev alıyor.

Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen ve merkez üssü ilçesi olan 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından gece gündüz demeden bölgede görev alan ekiplerle arama kurtarma çalışmalarına katılan ekipler, bir yandan da ihtiyaç sahiplerinin yardımına koşuyor.

Termometrelerin eksi 10 dereceyi gösterdiği bölgede çadır kuran ekipler, hem nöbet tutuyor hem de çadırlarda kalan depremzedelerin taleplerini karşılıyor.


Jandarma, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: AA

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