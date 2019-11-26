Haberler » Güncel » Jandarma eline fırça alıp, köy okulunu boyadı - Haber

Jandarma eline fırça alıp, köy okulunu boyadı

Bursa'da jandarma personeli köy okulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.

26.11.2019 09:21 | Son Güncelleme: 26.11.2019 09:26Jandarma eline fırça alıp, köy okulunu boyadı
'da jandarma personeli köy okulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.

Bursa'nın ilçesinde jandarma personeli Karaağız Köyü İlkokulunun tamir, boya ve badana işlerini yaptı.

Büyükorhan İlçe Komutanlığı personeli, daha önce göreve gittikleri Büyükorhan Karaağız köyünde ilkokulun bakımsız olduğunu, boyalarının eskidiğini fark etti. İlçe Kaymakamı ve okul müdürüyle konuşan jandarma ekipleri sınıfları boyamak istediğini belirtti. Bu isteği olumlu karşılanan jandarma personeli, gerekli boya ve malzemeleri kendi imkanlarıyla temin etti. Okula gelen jandarma komutanı başta olmak üzere, astsubaylar ve uzman çavuşlar okulu boyadı ve tamir etti. Köy sakinleri okulun boyasını gerçekleştiren ilçe jandarma komutanlığına bu örnek davranışlarından dolayı teşekkür etti. - BURSA

Büyükorhan, Jandarma, Bursa, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:40 Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolarda yaralanan genç öldü
10:40 ATAŞEHİR TEM OTOYOLU'NDA TEHLİKELİ YOLCULUK KAMERADA
10:40 Tırda bulunan 39 cesede ilişkin gözaltılar sürüyor
10:35 Sarıcakaya, Aybüke öğretmeni unutmadı
10:35 Uluslararası Üniversiteler Konseyi (IUC) yönetimi Van'da
10:33 Devlet Bahçeli, "Külliye'ye giden CHP'li" iddialarıyla ilgili sessizliği bozdu: Atatürk'ün ahı tuttu
10:14 Akşener'den 'Beştepe'deki CHP'li' tepkisi: Ekranları BBG evine çevirdiniz ayıp yahu
10:10 Türkiye'ye tehditler savuran ABD'li senatörden S-400 tepkisi: Erdoğan Trump'a 'nanik yapıyor'
09:58 Dolar güne yükselişle başladı! İşte son durum
09:41 Metroda ürküten ölçüm! Hava kirliliği sınır değerlerin altında
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
09:05 Yargıtay'dan emsal karar: Yıllık izin parasını almak için işten ayrılmak şart
21:48 Genç kız tuvalet ihtiyacı için girdiği inşaatta cinsel istismara uğrayıp gasp edildiğini iddia etti
15:14 Müslüman genç, Kur'an-ı Kerim'i yakan başkana uçan tekme attı
26.11.2019 10:41:37