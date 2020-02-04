Jandarma, enkazda bulduğu altınları sahibine teslim etti

ELAZIĞ'ın Sivrice ilçesi merkezli depremin yıkıma neden olduğu Çevrimtaş köyünde jandarma tarafından enkaz altında bulunan 3 bilezik, 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın sahibine teslim edildi.

Geçen 24 Ocak'ta yaşanan merkez üssü Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremde çok sayıda binanın yıkıldığı Çevrimtaş köyünde enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor. Enkaz kaldırma çalışmaları sırasında jandarma ekipleri, 3 bilezik ve 1 kolye ile 4 Cumhuriyet, 2 yarım ve 3 çeyrek altın buldu. Jandarma yaptığı araştırmalar sonunda altınların Ersin Ertaş'a ait olduğunu belirledi. Ardından da Ertaş'a teslim etti.