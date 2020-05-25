Jandarma evden çıkamayan vatandaşların bayramını şeker ikramıyla kutladı

Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

25.05.2020 20:50 | Son Güncelleme: 25.05.2020 20:54
Malatya'nın Kale ilçesinde jandarma ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle vatandaşları evlerinde ziyaret etti.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Ramazan Bayramı'nda vatandaşları unutmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla bayramı evlerinde geçiren vatandaşları ziyaret eden kadın astsubaylar, onlara bayram şekeri ikram etti.
Her bayram, kapı kapı dolaşarak, şeker toplayan çocuklara bu kez jandarma personeli sürpriz yaparak, şeker verdi. Uzun süredir sokağa çıkamayan çocuklar jandarma ekiplerinin ziyaretini mutlulukla karşıladı.
Jandarma ekipleri şehit aileleri Nusret Akın ve Ömer Erdoğan'ı da evlerinde ziyaret ederek, bayramlarını kutladı ve hediyeler takdim etti. Jandarma evden çıkamayan vatandaşların bayramını şeker ikramıyla kutladı

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, Jandarma, Malatya, Kale, Güncel, Haber

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