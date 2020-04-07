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Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını, jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.

07.04.2020 18:10 | Son Güncelleme: 07.04.2020 18:10
Jandarma, evden çıkamayan yaşlı adamın tarlasını sürdü

ANTALYA'nın Korkuteli ilçesinde 65 yaş yasağı yüzünden evden çıkamayan 85 yaşındaki Emin Korkut'un tarlasını, jandarmada görevli bir astsubay traktörle sürerek, ekime hazır hale getirdi.

Koronavirüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmasının kısıtlanması nedeniyle Korkuteli'ne bağlı Kızılcadağ Mahallesi'nde oturan 85 yaşındaki Emin Korkut da evden çıkamadı. Yaylada ekim zamanı geldiği ve tarlasını sürmek istediğini söyleyen Emin Korkut, jandarmadan yardım istedi. Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndan görevlendirilen bir astsubay, tarlayı kendilerinin sürebileceğini iletti. Jandarma ekipleri, traktörle tarlayı sürerek ekime hazır hale getirdi.

'JANDARMAYA TEŞEKKÜR EDERİZ'

Jandarmanın her zaman vatandaşın yardıma koştuğunu söyleyen Kızılcadağ mahalle sakinlerinden Ramazan Önder, "Emin Korkut amcamız 65 yaş üstü olduğu için jandarmadan yardım talep etmiş. Bu yüzden Kızılcadağ Jandarma Karakol Komutanlığı'ndaki bir görevli astsubay Emin amcanın yardımına koşarak tarlayı sürdü. Biz de Kızılcadağ Mahallesi olarak Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin diyoruz. Bizlerin her zaman yanında olan jandarmaya teşekkür ederiz" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Korkuteli, Jandarma, Korkut, Güncel
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