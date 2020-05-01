Jandarma evden çıkamayan yaşlıların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Gününü kutladı
Elazığ'da, jandarma yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle evden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü çiçekle kutladı.
01.05.2020 18:50 | Son Güncelleme: 01.05.2020 19:06
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1 Mayıs dolayısıyla Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmaları kapsamında, evde çıkması kısıtlanan işçi emeklisi 65 yaş üstü vatandaşları ziyaret etti.
Ekiplerin ziyaret ettiği kişiler arasında merkeze bağlı Yemişlik köyünde yaşayan Mustafa Doğan da bulunuyor.
Doğan'ı evinde ziyaret eden ekipler bir buket çiçek verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Doğan, jandarma ekiplerine teşekkür etti.
Kaynak: AA
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