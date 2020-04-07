Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz ve belgesiz olarak üretilmiş ve kullanılmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine baskın düzenledi.

07.04.2020 09:16 | Son Güncelleme: 07.04.2020 09:19
Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor
İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri izinsiz ve belgesiz olarak üretilmiş ve kullanılmak üzere piyasaya sürülmeye çalışılan koruyucu maskelerin depolandığı iş yerine baskın düzenledi. Burada yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 1 milyon lira olan olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken iş yeri sahibi gözaltına aldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; yapılan istihbari çalışmalar ve fiziki takip neticesinde, Arnavutköy 'de K.K isimli şahsın iş yerindeki izinsiz ve belgesiz üretilen maskeleri stokladığı ve bunların tanesini yaklaşık 90 TL' ye piyasaya süreceği bilgisini aldı.

"Yaklaşık bir milyon değerinde maske"

Elde edilen bilgiler ışığında, izinsiz ve belgesiz üretilerek stoklanan maskelerin piyasaya sürülerek haksız kazanç elde edilmesi ile vatandaşların bu maskeleri kullanmasının önüne geçilmesi maksadıyla harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon olan 11 bin adet filtreli maske ele geçirilirken, iş yeri sahibi K.K. isimli şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri tarafından şüpheli K.K hakkında adli ve idari işlemlere başlanılırken, ele geçirilen 11 bin adet filtreli maske, İçişleri Bakanlığının Genelgesi doğrultusunda kamu yararına kullanılmak üzere İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Arnavutköy, Jandarma, 3. Sayfa
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› 3. Sayfa ››Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede Haberler
İstanbul için yeni karar! Karantinayı ihlal edenler için polis devrede
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil Haberler
Yasağı umursamayan gencin ilginç ceza yorumu: Problem değil
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet’e taşındı Haberler
Koronavirüs sonrası bir hizmet daha e-Devlet'e taşındı
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor Haberler
Korona sonrası Erdoğan talimatı verdi! Bugün ücretsiz dağıtım başlıyor
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2’sini yaraladı Haberler
Tüfekle ateş açan cani, 1 köpeği öldürdü 2'sini yaraladı
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı Haberler
Salgında ne zaman rahat nefes alacağız? Bilim Kurulu Üyesi yanıtladı
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi Haberler
Anne ve babasını rehin alan şahıs, evi ateşe verdi
Akşener, Avrupa’ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan’a yüklendi Haberler
Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

09:47: "Kalp hastalarında COVID-19'dan ölüm riski 10 kat fazla" - Haberler 09:47: Jandarma fırsatçılara geçit vermiyor...Piyasa değeri 1 milyon lira olan maske ele geçirildi - Haberler 09:45: Bağdat Caddesi adeta hayalet caddeye döndü - Haberler 09:44: Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi - Haberler 09:43: Pandemi günlerinde ağız ve diş hijyeni nasıl sağlanmalı? - Haberler 09:28: Bağdat Caddesi, hayalet caddeye döndü - Haberler 09:15: Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil'' 09:15: Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: ''Problem değil'' - Haberler 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız 08:43: Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz: Dişimizi sıkarsak haziran ayında nefes alacağız - Haberler 08:40: Aracından tüfekle ateş açan cani, bir köpeği öldürüp ikisini yaraladı - Haberler 08:14: Akşener, Avrupa'ya yapılan yardımlar konusunda Erdoğan'a yüklendi: Önce kendi insanına yardım et - Haberler