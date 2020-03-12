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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'ten Aksaray Valisi Ali Mantı'ya ziyaret

Aksaray'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.

12.03.2020 15:34 | Son Güncelleme: 12.03.2020 15:34
Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'ten Aksaray Valisi Ali Mantı'ya ziyaret
Aksaray 'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Aksaray Valisi Ali Mantı'yı ziyaret etti.
Valilik Şeref Defterini imzalayan Orgeneral Çetin, Vali Mantı ile makamında bir süre görüştü.
Çetin'in ziyaretinde, Emniyet Müdürü Murat Kolcu ile İl Jandarma Komutanı Albay Fuat Anık da hazır bulundu.
Vali Mantı, Çetin'e ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Arif Çetin, Ali Mantı, Jandarma, Aksaray, Güncel

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