21.06.2019 13:36
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Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Yalova'da

Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin Yalova

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin birlikleri denetlemek için Yalova'ya geldi.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin birlikleri denetlemek için Yalova 'ya geldi.

Yalova'daki birlikleri denetlemek için Yalova'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, ilk olarak Yalova Jandarma Alay Komutanlığı'nı ziyaret etti. Burada Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Ali Gemalmaz tarafından karşılanan Çetin, birlik hakkında bilgi aldı. Ardından Yalova Valiliği'ne geçen Çetin'i, Vali Muammer Erol karşıladı. Yalova Valiliği hatıra defterini imzalayan Çetin, Erol'dan bilgiler aldı. Buradaki ziyaretin ardından Yalova Emniyet Müdürlüğü 'ne geçen Çetin, Emniyet Müdürü Hakan Fındık'ı makamında ziyaret etti. Yalova İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık tarafından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Atatürk'ün Yalova'da bulunduğu zamanlarda kullandığı kahve fincanının kopyası hediye edildi. Çetin, İstanbul 'daki birlikleri de ziyaret etmek için karayolu ile Yalova'dan ayrıldı. - YALOVA
Kaynak: İHA
Jandarma , Arif Çetin , Yalova , Güncel

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