Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Vali Akbıyık'a Ziyaret

09 Kasım 2018 Cuma 17:23



09 Kasım 2018 Cuma 17:23

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı ziyaret etti.Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Arif Çetin, Vali Akbıyık ile makamında görüştü.Orgeneral Çetin'e ziyaretinde 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hacı İlbaş, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu da eşlik etti.Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan komutanlar, Vali Akbıyık ile bir süre sohbet ederek yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.Vali Akbıyık ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek komutanlara plaket verdi.Ardından Akbıyık ve komutanlar, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.