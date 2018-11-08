Jandarma Genel Komutanı Çetin'den Vali Baruş'a Ziyaret

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Malatya Valisi Aydın
Baruş'u ziyaret etti.
Malatya Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir dizi temaslarda bulunmak üzere kentte gelen Orgeneral Arif Çetin, Vali Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Orgeneral Arif Çetin'e 2. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
ve İl Jandarma Komutanı Albay Necmi İnce
eşlik etti.
Orgeneral Çetin ve Temel, Valilik Şeref Defterini imzalamalarının ardından, Vali Baruş ile bir süre görüştü.
Vali Baruş Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i kentte ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.
Aydın,Malatya,Arif Çetin,Jandarma
08 Kasım 2018 Perşembe 18:24