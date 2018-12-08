Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Acı Günü

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in vefat eden annesi Fikriye Çetin, Kalecik ilçesinde toprağa verildi.<br><br>Fikriye Çetin için Saray Camisi'nde öğle namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi.<br><br>Törene, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Ankara Valisi Vasip Şahin'in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.<br><br>Fikriye Çetin'in cenazesi daha sonra ilçe mezarlığında toprağa verildi.<br><br>Soylu, Orgeneral Çetin ve ailesine taziyelerini iletti.