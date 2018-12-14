Jandarma Genel Komutanı Çetin'in Kırıkkale Ziyareti

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Kırıkkale
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı
'yı ziyaret etti.
Orgeneral Çetin, belediyeye gelişinde belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri tarafından karşılandı.
İlk olarak Belediye Şeref Defterini imzalayan Çetin, "Kırıkkale kendi memleketim olduğu için ve sizlerle bir arada olduğum için ayrıca mutluyum. Tüm hemşehrilerimize hürmetlerimi sunuyorum." dedi.
Belediye Başkanı Saygılı da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Çetin'i kentte ağırlamaktan dolayı mutlu olduklarını söyledi.
Konuşmaların ardından Çetin ve Saygılı, birbirlerine plaket takdim etti.
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, daha sonra İl Emniyet Müdürü Mahmut Çorumlu'yu da ziyaret etti.
Mehmet Saygılı,Arif Çetin,Jandarma,Kırıkkale
14 Aralık 2018 Cuma 21:16