Jandarma Genel Komutanı Çetin Malatya'da

Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya
'yı gelen Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Vali Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti.
Ziyarette Orgeneral Arif Çetin'e, 2. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce
eşlik etti.
Orgeneral Çetin ve Orgeneral Temel, Valilik şeref defterini imzalamalarının ardından, Valilik makamında Vali Baruş ile bir süre görüştü.
Komutanlar bir süre önce Malatya'da göreve başlayan Vali Baruş'a 'hayırlı olsun' dileklerinde bulundu. Vali Baruş ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - MALATYA
Arif Çetin,Jandarma,Malatya
08 Kasım 2018 Perşembe 18:26