- Jandarma
Genel Komutanı Çetin Malatya
'da
MALATYA - Bazı temaslarda bulunmak üzere Malatya'yı gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Vali Aydın
Baruş'u makamında ziyaret etti. Ziyarette Orgeneral Arif Çetin'e, 2. Ordu
Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel
ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Necmi İnce
eşlik etti.Orgeneral Çetin ve Orgeneral Temel, Valilik şeref defterini imzalamalarının ardından, Valilik makamında Vali Baruş ile bir süre görüştüler.Komutanlar bir süre önce Malatya'da göreve başlayan Vali Baruş'a hayırlı olsun dileklerinde bulundu. Vali Baruş ise Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Malatya'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Arif Çetin,Malatya,Jandarma
08 Kasım 2018 Perşembe 19:15