Jandarma Genel Komutanı'ndan Yalova'da denetim

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin , denetlemelerde bulunmak üzere Yalova 'ya geldi.

Komutanlığına bağlı birliklere denetlemede bulunmak üzere Yalova'ya gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Yalova Valisi Muammer Erol 'u makamında ziyaret etti. Zaiyarette Vali Erol tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, valilik şeref defterini imzaladıktan sonra beraberindeki komutanlarla birlikte makama geçti.

Ziyaretin ardından Orgeneral Çetin'e, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık tarafından valilik bahçesinde çiçek takdim edildi. Kurum müdürleri ve daire amirleri tarafından karşılanan Orgeneral Çetin, burada bir de hatıra fotoğrafı çektirdi. Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın makamında yapılan ziyarette ise Müdür Fındık tarafından Orgeneral Çetin'e Atatürk'ün kahve içtiği fincanın replikası hediye edildi. Orgeneral Çetin de Müdür Fındık'a plaket takdim etti.

Orgeneral Çetin'i ilde ve Valilik'te ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirten Vali Erol ise, komutanın nezdinde tüm Mehmetçiklere görevlerinde üstün başarı dilediklerini ifade etti.



- Yalova