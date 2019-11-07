Haberler » Güncel » Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

07.11.2019 18:44 | Son Güncelleme: 07.11.2019 18:49 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Erzincan'da
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Erzincan'da çeşitli ziyaret ve temaslarda bulundu.

Çeşitli temas ve ziyaretlerde bulunmak üzere Erzincan'a gelen Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanlığı Lojistik Komutanı Tümgeneral Münir Güzel ile Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, Erzincan Valiliği'ne nezaket ziyaretinde bulundular. Ziyaretin ardından Erzincan İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Yaylabaşı Karakolu'nu ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada karakol komutanından yapılan uygulamalar hakkında bilgi alarak, Yaylabaşı Karakolu şeref defterini imzaladı.

Ardından Çağlayan yol kontrol noktasını ziyaret eden Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, burada ise görevli polis ekiplerinden güvelik tedbirleri ve yapılan uygulamalar hakkında bilgi alarak, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak üzere görevi başında olan güvenlik görevlilerine çalışmalarında kolaylıklar diledi. - ERZİNCAN

Arif Çetin, Erzincan, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
21:03   Otomobil ağaca çarptı: 1 yaralı
21:03   Ağaca çarpan otomobil ters döndü, motoru yerinden fırladı
21:02   Maas-Pompeo ortak basın toplantısı
20:56   Bakan Albayrak, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler'i ziyaret etti
21:00   Esnaf Odası Başkanı Öztürk'ten bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan Avcılar'daki servis...
20:42   Son dakika: Diyarbakır'da kırmızı listede yer alan 2 terörist öldürüldü
20:41   Mevlid Kandili'nin önemi ve yapılacak ibadetler
20:23   Son dakika: Pentagon: Suriye'deki petrol geliri ABD'ye değil YPG'ye gidiyor
20:20   Taksici'den turiste şantaj: 150 lira vermezsen telefonunu havalimanına geri götürürüm
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
16:08   Son dakika: Ahmet Davutoğlu: Sayın Babacan'la beraber olmak isterdik ama mümkün olmadı
16:46   Son Dakika: Milli Eğitim Bakanı'ndan otizmli çocukların yuhalanmasına sert tepki: Eğitim sistemimizle örtüşmüyor
14:17   Son dakika: AK Partili Çelik'ten otizmli çocukların yuhalandığı iddiaları hakkında açıklama
19:38   Son Dakika: Akar: YPG/PKK terör örgütü, ABD ve Rusya ile anlaşmaları ihlal ederek bölgeden çekilmedi
7.11.2019 21:05:34