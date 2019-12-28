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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Iğdır Valisi Ünlü'yü ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Iğdır Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

28.12.2019 19:56 | Son Güncelleme: 28.12.2019 20:01 Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Iğdır Valisi Ünlü'yü ziyaret etti
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valisi Enver Ünlü'yü ziyaret etti.

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar ile birlikte Iğdır Valiliği'ni ziyaret etti. Vali Enver Ünlü tarafından karşılanan Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaptığı konuşmada, son terörist etkisiz hale gelinceye kadar mücadelenin devam edeceğini belirterek, "Cumhurbaşkanımızın emir ve direktifi doğrultusunda Kahraman ordumuz, polisimiz, jandarmamız, korucularımız ve hepsinden önemlisi milletimizin desteği, hayır duası ve Allah'ın yardımı ile son terörist etkisiz hale gelinceye kadar terörle mücadele devam edecektir" dedi.

Ziyarette Iğdır Valisi Enver Ünlü, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'e Dağlık Karabağı simgeleyen motiflerin olduğu el yapımı kilim hediye etti. - IĞDIR

Arif Çetin, Jandarma, Erzurum, Iğdır, Güncel

Kaynak: İHA

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