Haberler » Güncel » Haber

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in ismi caddeye verildi

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in ismi Kırıkkale Belediyesi tarafından bir caddeye verildi.

03.10.2019 11:02Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'in ismi caddeye verildi
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in ismi Kırıkkale Belediyesi tarafından bir caddeye verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, ekim ayı meclis toplantısının Belediye Başkan Mehmet Saygılı'nın başkanlığında gerçekleştirildiği belirtildi.
Belediye başkanı yardımcıları, belediye meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katıldığı toplantıda, bir önceki aya ait karar özetinin okunup oylanması ve komisyon raporlarının okunduğu dile getirildi.
Toplantıda, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin'in isminin Bağlarbaşı Mahallesi'nde bir caddeye, Kırıkkaleli şehitlerin isimlerinin de bazı cadde ve sokaklara verilmesi kararı alındığı ifade edildi.

Mehmet Saygılı, Arif Çetin, Kırıkkale, Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:12 Kırıkkale'deki FETÖ/PDY davası
19:03 Uzun, "Sıcak asfaltın 40 kilometresini bitirmiş bulunmaktayız"
19:03 Motosiklet üzerinden silahlı saldırı kamerada
19:03 İpek böceği yetiştiren 800 çiftçiye destek
19:02 Aracına sahte basın kartları koyan kişi hakkında işlem yapıldı
19:01 Genç kız, babasının traktörüyle iş yerine girdi
19:00 Bursa'da uyuşturucu operasyonu 27 gözaltı