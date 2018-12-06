Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Kütahya'da

06 Aralık 2018 Perşembe 18:23



06 Aralık 2018 Perşembe 18:23

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Kütahya Valisi Ömer Toraman'ı ziyaret etti.Çeşitli incelemeler yapmak üzere kente gelen Çetin'i, Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Hava Piyade Tuğgeneral Necati Gündüz ile İl Jandarma Komutanı Albay Tayfun Dündar karşıladı.Program kapsamında valiliği ziyaret eden Çetin'e, Vali Toraman tarafından çini tabak takdim edildi.Orgeneral Çetin, daha sonra İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.