Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Sivas'ta

23 Kasım 2018 Cuma 17:19



23 Kasım 2018 Cuma 17:19

JANDARMA Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin bazı temaslarda bulunmak üzere geldiği Sivas'ta, Vali Salih Ayhan'ı makamında ziyaret etti.Orgeneral Arif Çetin, Sivas Valiliği önünde Vali Salih Ayhan, 5'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Ömer Ertuğrul Erbakan, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Vali Yardımcıları Yeliz Yıldızhan, Mehmet Nebi Kaya, Mehmet Polat, Mustafa Yüksel Karadağ ve İl Jandarma Komutanı İdris Tataroğlu tarafından karşılandı. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Orgeneral Çetin, daha sona Vali Ayhan ile bir süre sohbet etti.Orgeneral Çetin, tarih ve kültür şehri Sivas'ta olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu kaydetti. Vali Ayhan'a yeni görevinde başarılar dileyen Çetin, Sivas'a gelmeyi çok arzu ettiğini ve kentin güven, huzur veren bir şehir olduğunu sözlerine ekledi.Ziyaretin ardından Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Vali Salih Ayhan ile birlikte eski jandarma binasını gezerek, tarihi binaya neler yapılabileceği, şehirde nasıl değerlendirileceği konusunda fikir alışverişinde bulundu.- Sivas