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Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti

Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret etti.

22.11.2019 14:00 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:34Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Tokat Valisi Balcı'yı ziyaret etti
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Valisi Ozan 'yı makamında ziyaret etti.
Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin'i makamında ağırlayan Vali Balcı, Çetin'e, 2023 Tokat İşletim Sistemi ve projeleri ile ilgili bilgi verdi.
Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Balcı, Orgeneral Arif Çetin ve beraberindekilere teşekkür etti.
Ozan Balcı Orgeneral Arif Çetin'e Tokat'ın el sanatı eserlerinden bakır ibrik, Orgeneral Arif Çetin de Vali Balcı'ya asker figürlü biblo takdim etti.
Ziyarette, valilik birimlerinden hizmet alanlarla da yakından ilgilenerek sohbet eden Orgeneral Çetin, vatandaşlarla ve çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Ziyarette, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Kınay ve İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu da hazır bulundu.

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Kaynak: AA

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