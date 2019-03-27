Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin Trabzon'da

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Trabzon
Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birliklerde denetim yapmak üzere kente gelen Orgeneral Çetin, valiliğe gelişinde Vali Ustaoğlu tarafından karşılandı. Şeref Defteri'ni imzalayan Arif Çetin, daha sonra makamında İsmail Ustaoğlu ile bir süre görüştü.
Ustaoğlu, Orgeneral Çetin'i ağırlamaktan onur duyduğunu söyledi.
Orgeneral Çetin de Vali Ustaoğlu'na ilgisinden dolayı teşekkür ederek, Trabzon'daki birliklerde denetlemelerde bulunacaklarını belirtti.
Ziyareti sırasında Çetin'e, Jandarma Genel Komutanlığı Muharebe Elektronik ve Bilgi Sistemleri Başkanı Tuğgeneral Engin Çırakoğlu, Giresun
Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hasan Koçyiğit
, Erzurum
Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu
, Trabzon Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen
, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz
Grup Komutanı Albay Ali Münir Gümüşbaykal, 17'nci Komando
Tugay Komutan Yardımcısı Piyade
Albay Ahmet Burak
Yürüten eşlik etti.
Arif Çetin, Trabzon, Jandarma, Güncel
Kaynak: AA