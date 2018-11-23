Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Vali Varol'u Ziyaret Etti

Jandarma
Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin
, Amasya
Valisi Osman Varol'u ziyaret etti.
Orgeneral Arif Çetin, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra makamında bir süre görüştüğü Varol'a görevinde başarılar diledi.
Vali Varol, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin'i Amasya'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Nihat Ergün
, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve diğer yetkililer de hazır bulundu.
Orgeneral Arif Çetin daha sonra İl Jandarma ve Garnizon Komutanlığını ziyaret ederek burada askeri personelle görüştü.
Amasya,Arif Çetin,Jandarma