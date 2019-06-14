Jandarma Genel Komutanlığı, 180 yaşında

Türkiye'de 1839 yılında kurulduktan sonra halkın can ve mal güvenliğini koruyan, terör örgütüyle mücadelede önemli önemli görevler üstlenen Jandarma Genel Komutanlığı, 180'inci yaşını kutluyor.

14 Haziran 1839 tarihinde kurulan Jandarma Teşkilatı, 1908 yılında özellikle Rumeli'de büyük başarılar gösterirken, ertesi yıl Harbiye Nezareti'ne bağlanarak 'Umum Jandarma Kumandanlığı' adını aldı. Jandarma birlikleri, 1'inci Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda hem iç güvenlik görevlerini sürdürdü, hem de birçok cephede yurt savunmasına katılarak önemli başarılar elde etti. Jandarma teşkilatı, 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanından sonra jandarma bölge müfettişlikleri ve il jandarma alay komutanlıkları şeklinde yeniden teşkilatlandırılırken, seyyar jandarma birlikleri güçlendirildi. Teşkilat, bugünkü hukuki statüsüne, 10 Haziran 1930'da Jandarma Kanunu çıkarılmasıyla kavuştu.

CEZAEVLERİNİN KORUNMASI DA JANDARMAYA VERİLDİ

Jandarma Teşkilatı'nın yasal dayanağını oluşturan Jandarma Teşkilat ve Vazife Nizamnamesi 1937 yılında yürürlüğe girdi. Bu kanunla emniyet ve asayiş görevlerine ilave olarak, cezaevlerinin korunması görevi de jandarmaya verildi. 1939 yılında ise Jandarma Teşkilatı; Sabit Jandarma Birlikleri, Seyyar Jandarma Birlikleri, Jandarma Eğitim Birlikleri ve Okullar olmak üzere 4 grup halinde yeniden düzenlendi.

İLK JANDARMA BÖLGE KOMUTANLIĞI ANKARA'DA

Jandarma sınır birlikleri, 1957'de tugaylar haline dönüştürülürken, jandarma eğitim tugayları kuruldu. Teşkilata, 1961'de Jandarma Bölge Komutanlıkları ile 1963'te Foça Jandarma Komando Okulu kazandırıldı. İlk Jandarma Bölge Komutanlığı ise 1961'de Ankara'da hizmet vermeye başladı. Sorumluluk sahasında meydana gelen olaylarda suç ve suç delillerinin bilimsel yollarla araştırılması ve yargıya götürülmesi amacıyla 23 Mart 1989'da başlatılan çalışmayla 1993'te Ankara'da Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı kuruldu.

GÖKYÜZÜNDEKİ GÖZÜ DİYARBAKIR'DA KURULDU

Jandarmanın gökyüzündeki gözü olan ilk Jandarma Havacılık Birliği, Diyarbakır'da 1968'de Hafif Helikopter Bölük Komutanlığı adıyla faaliyete geçti. Jandarmanın yürüttüğü kıyı ve karasuları ile kara sınırlarının korunması görevleri, 2013'te Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na devredildi.

FIEP ÜYESİ

Jandarma Genel Komutanlığı, uluslararası alanda askeri statülü kolluk teşkilatları kapsamında, 19 üyesi bulunan 'Uluslararası Jandarmalar ve Askeri Statülü Kolluk Kuvvetleri Birliği'ne (FIEP) 1998 yılında üye oldu. Sadece Avrupa Birliği üyesi ülkelerin katıldığı Avrupa Jandarma Kuvveti'ne (AJK) ise 13 Mayıs 2010 tarihinde gözlemci üye olarak katıldı.

KIBRIS BARIŞ HAREKATI

1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan Jandarma unsurları, önemli görevler üstlendi. 1982 yılına kadar Jandarma tarafından yürütülen kıyı ve karasularının korunması görevi, aynı yıl kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na devredildi. Jandarma teşkilat görev ve yetkilerinin belirlendiği kanun 1983'te yürürlüğe girdi.

ZEYTİN DALI HAREKATI'NDA BÜYÜK BAŞARI GÖSTERDİ

1984 yılından itibaren PKK/KCK bölücü terör örgütüyle mücadele içerisinde olan Jandarma Genel Komutanlığı, 2018 yılında ise Suriye'nin kuzeyine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı"nda büyük başarılar gösterdi.

2016 YILINDA İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLANDI

Jandarma Genel Komutanlığı, 2016 yılında İçişleri Bakanlığı'na bağlandı. Jandarma, kurulduğu günden bu yana ülkenin bölünmez bütünlüğüne kasteden tüm terör örgütlerine karşı terörle mücadelenin önemli unsurlarından oldu. Jandarma Genel Komutanlığı halen, ülke genelinde 3 bin 57 iç güvenlik birliği, 232 komando birliği, 169 cezaevi birliği, 175 koruma birliği ve 4 havacılık birliği ile vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre çalışıyor.

GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK

Nursima ÖZONUR/ ANKARA,