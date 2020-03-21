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Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki helikopterler dezenfekte edildi

Jandarma Genel Komutanlığı, Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan helikopterlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiğini bildirdi.

21.03.2020 10:46 | Son Güncelleme: 21.03.2020 11:02
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki helikopterler dezenfekte edildi
Jandarma Genel Komutanlığı, Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan helikopterlerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dezenfekte edildiğini bildirdi.
Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından " Koronavirüs , alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir." başlığıyla paylaşımda bulunuldu.
Paylaşımda, "Havacılık Başkanlığı envanterinde bulunan helikopterlerimiz koronavirüs riskine karşı dezenfekte edilmiştir." bilgisi verildi.
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Kaynak: AA

Etiketler : Koronavirüs, Jandarma, Güncel

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