13.06.2019 22:08
Haberler»Güncel » Haber

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

Jandarma Genel Komutanlığı darbe davası

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargahı'ndaki eylemlerle ilgili 244 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.
Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde görülen duruşmada sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme Başkanı Abdullah Köksal, önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evraklara ilişkin sanık ve avukatlarının savunmalarını alacaklarını açıkladı.
Ardından sanıklar, dava dosyasına giren tanık beyanları, teşhis tutanakları, keşif raporu, güvenlik kamera kayıtları ile diğer sanıkların iddialarına karşı savunma yaptı.
Sanık avukatlarının da beyanı alınmasının ardan duruşmaya 17 Haziran Pazartesi devam edilmek üzere ara verildi.
Kaynak: AA
Jandarma, Güncel

Son Dakika Haberleri
23:02 (Geniş Haber) GAZİOSMANPAŞA'DA SİLAHLI KAVGA: 2 AĞIR YARALI
23:01 ABD Umman Denizi'ndeki saldırılar için İran'ı suçladı
23:01 Türkiye'den Moldova'nın "Kudüs" kararına tepki
23:00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes: 57-74
22:59 Araklı'da sağanak yağış
22:59 Tartıştığı arkadaşlarını silahla yaraladı
22:58 Final serisi Anadolu Efes avantaj kazandı
22:58 Anadolu Efes, Fenerbahçe karşısında bu sezon 6. kez kazandı
22:58 Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off finali
22:56 Anadolu Efes'e güvenlik önlemi
22:56 "Piyanonun 4 Silahşörü" konseri
22:56 Kendisini polis olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddiası
22:56 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR
22:55 YILDIRIM: GECE YARISI 5 DAKİKADA KARAR ÇIKARDILAR