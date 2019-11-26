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Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.

26.11.2019 17:32 | Son Güncelleme: 26.11.2019 17:32Jandarma Genel Komutanlığı darbe girişimi davası
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Genel Komutanlığı Karargahı'ndaki eylemlere ilişkin 243 sanıklı davanın görülmesine devam edildi.
Ankara 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile tarafların avukatları hazır bulundu.
Olay tarihinde Jandarma Genel Komutanlığı Personel Daire Başkanı olan Tuğgeneral Veli Turan'ı alıkoyan darbeci ekipte yer aldığı iddia edilen eski astsubay Mustafa Kürklü, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı. İddianameye karşı yaptığı ilk savunmasını kabul ettiğini belirten Kürklü, hakkında isnat edilen suçlamaların somut delillere dayanmadığını söyledi.
Olay öncesi yıllık izinde olduğunu belirten Kürklü, 15 Temmuz akşam saatlerinde kendisini arayan İlyas Pekdemir'in, evraklarında sorun olduğunu söyleyerek, karargaha gelmesini istediğini aktardı. Bunun üzerine Jandarma Genel Komutanlığına gittiğini, burada karşılaştığı askerlerden tatbikat yapıldığı bilgisini aldığını anlatan Kürklü, ayrıca terör saldırısı olabileceğine ilişkin konuşmalar da duyduğunu anlattı.
Telefonla aramasına rağmen Pekdemir'e ulaşamadığını iddia eden Kürklü, bir süre sonra silah sesleri duyduğunu, ancak yaşananlara ilk başta anlam veremediğini dile getirdi.
Gece boyunca çatışmaların sürdüğünü ifade eden Kürklü, sabah saatlerinde gelen polislerce gözaltına alındığını, darbe girişimini de bundan sonra öğrendiğini iddia etti.
Darbe girişimine destek vermek için karargaha gitmediğini öne süren Kürklü, Tuğgeneral Veli Turan'ı alıkoyan ekipte yer aldığına ilişkin tespiti reddederek, "Veli Turan'ın alıkonulduğu anların yansıdığı güvenlik kamera kayıtlarındaki kişi ben değilim. Zaten buraya gelen müştekiler de benim böyle bir eylem içerisinde olduğumu söylemedi." ifadesini kullandı.
Sanık eski astsubay Ramazan Öztürk de emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, yasa dışı bir eylemde bulunmadığını savundu. FETÖ üyesi olmadığını, gelinen aşamada suçsuz olduğunun ortaya çıktığını iddia eden Öztürk, beraatini istedi.
Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Jandarma, Güncel

Kaynak: AA

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