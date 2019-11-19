Jandarma Genel Komutanlığı davasında savunmalar alınmaya devam ediliyor

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığı Karargahındaki eylemlere ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde görülen duruşmada, eski astsubaylar Burak Hancılar ve Bünyamin Tekin savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yaptı.

Hakkında FETÖ üyesi olduğu ve darbe girişiminde aktif rol oynadığına dair savcılık mütalaasını kabul etmeyen Hancılar, iddiaların somut bilgilere dayanmadığını öne sürdü.

Emir komuta zinciri içinde hareket ettiğini, rütbesi gereği verilen emirleri sorgulama konumunda olmadığını dile getiren Hancılar, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki güvenlik kamera görüntülerinin delil olamayacağını savundu.

Hancılar, aleyhine ifade veren tanıkların kendilerini suçtan kurtarmak için hareket ettikleri için FETÖ ile bağlantılı olduğunu söylediklerini iddia etti.

Darbe girişiminin yaşandığı gece karargahta olmadığını ve idari tahkikat raporunun kendisini doğruladığını savunan Hancılar, beraatini istedi.

Eski astsubay Bünyamin Tekin de mütalaada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmediğini, kamera görüntüleri ve bilirkişi raporlarının suçsuz olduğunun somut delili olduğunu kaydetti.

Darbe girişimi gecesi nöbetçi olmasının kendi iradesi dışında olduğunu öne süren Tekin, o gece darbecilerle birlikte hareket etmediğini savundu.

Askeri komutanlığı gasbettiğine yönelik iddiayı da reddeden Tekin, kimseye karşı silah kullanmadığını ve şiddet uygulamadığını savunarak, beraatını talep etti.

Duruşmaya yarın devam edilmek üzere ara verildi.

Kaynak: AA