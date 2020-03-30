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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi.

30.03.2020 23:03 | Son Güncelleme: 30.03.2020 23:04
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım
ERZURUM - KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi.
KOVİD-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağı sonrası, Jandarma Genel Komutanlığından duygulandıran bir yardım geldi. Erzurum Pazaryolu'nda çiftçilik yapan ve yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan bir kişinin isteğini yerine getirdi. "Tarlada İzi Olmayanın Harmanda Yüzü Olmaz" diyen Jandarma Genel Komutanlığı, yaş kısıtlamasından dolayı evinde kalan amcanın isteğini kırmadı ve tarlasını sürerek ekime hazır hale getirdik. Jandarma Genel Komutanlığı’ndan duygulandıran yardım

Kaynak: İHA

Etiketler: Jandarma, Genel

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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan duygulandıran yardım
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