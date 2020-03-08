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Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü'nde anlamlı paylaşım

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü'nde anlamlı paylaşım Eğitimli köpekten en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması JAKEM Komutanlığına ait eğitimli köpek eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladı Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından Nevşehir Jandarma At Köpek...

08.03.2020 15:07 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:08
Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü'nde anlamlı paylaşım
Eğitimli köpekten en anlamlı Kadınlar Günü kutlaması
JAKEM Komutanlığına ait eğitimli köpek eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladı
NEVŞEHİR - Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sosyal medya hesabından Nevşehir Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nde eğitimli köpek Rüzgar eğiticisinin Kadınlar Günü'nü kutladığı videoyu paylaştı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Jandarma Genel Komutanlığı'na ait resmi sosyal paylaşım sayfasından JAKEM Komutanlığı'na eğitilen Rüzgar isimli köpeğin eğiticisine çiçekçiden aldığı bir buket çiçeği vererek kutlamasına ait videoyu paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan paylaşımda, "Rüzgar ektik, sevgi biçiyoruz. Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığımızın vefakar köpeği Rüzgar eğiticisinin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı ve ona küçük bir sürpriz hazırladı" sözleri paylaşıldı.
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından paylaşılan video kısa sürede yüzlerce kişi tarafından paylaşılırken binlerce beğeni kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Kadınlar Günü'nde anlamlı paylaşım

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Jandarma, Genel
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