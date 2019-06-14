14.06.2019 12:31
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Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandıİSTANBUL - Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle kutlandı.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı
İSTANBUL - Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli katıldı. Köroğlu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.
Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı'daki Jandarma Şehitliği'ne gitti.Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Taksim'de kutlandı
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Anıtı, Taksim, Jandarma, Genel

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