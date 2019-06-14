Jandarma
Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü Taksim
'de kutlandı
İSTANBUL - Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180'inci yıldönümü Taksim Cumhuriyet Anıtında düzenlenen törenle kutlandı. Törende çelenk bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Jandarma Genel Komutanlığı'nın 180'inci kuruluş yıl dönümü, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törene, İstanbul
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
ve İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
personeli katıldı. Köroğlu'nun Cumhuriyet Anıtı'na çelenk koymasının ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.Taksim'de yapılan törenin ardından heyet, Edirnekapı'daki Jandarma Şehitliği'ne gitti.