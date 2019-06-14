JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI'NIN KURULUŞU TÖRENLE KUTLANDI

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı
, Balmumcu
Jandarma Sosyal Tesislerinde, Jandarma Genel Komutanlığının kuruluşunun 180. Yıl dönümü nedeniyle yemekli program düzenlendi. Programa, 1. Ordu
komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul Valisi
ve İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkan Vekili Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan
, Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan, gaziler, şehit ve gazi yakınları katıldı.
İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanlığı'ndaki envanterlerin sergilendiği kısmı inceledikten sonra törenin yapılacağı alana geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın kutlama mesajının okunmasıyla başlayan törende, Jandarma Teşkilatının tarihçesini anlatan sinevizyon gösterisi izlendi.
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuh Köroğlu
yaptığı açılış konuşmasında, '18. yüzyılın son çeyreğinden itibaren dünya siyaset sahnesinin değişmeye başlamasıyla birlikte ülke içerisinde görev yapmaya başlayan jandarma teşkilatımız, kurulduğu günden bu yana, milletimizin huzuru, ülkenin birlik ve beraberliği için çok önemli vazifeler icra etmiştir dedi.
JANDARMAMIZ BULUNDUĞU YERİN TEMİNATI OLARAK ÇALIŞIYOR
Ali Yerlikaya da, ? Suriye
'nin kuzeyinde, Gaziantep
, Kilis
ve Hatay
'da oluşturulan o terör koridorunda, biliyorsunuz iki harekat yapıldı. Fırat
Kalkanı harekatında ben Gaziantep valisiydim. O harekat başarı ile neticelendikten sonra Gaziantep Valiliği
olarak hükümetimiz bize, orada hayatın normalleşmesi, insanların yaşamlarının ihyasıyla ilgili görev verdi. Orada asayiş hizmetlerini biz jandarmamızla temin ettik. Dilini dahi bilmediğimiz insanların çok kısa zaman içerisinde güvenini kazandık. Onların içerisinden seçilen ve eğitilen, jandarmamız ve emniyetimizle beraber eğitilen o yörenin evlatlarını, iç güvenlik hizmetlerinde çalıştırırken, jandarmamız ve emniyetimiz onlara rehberlik ve danışmanlık yaptı. Halen de yapmaya devam ediyor. Hatta 1 taburumuz birkaç gün evvel El Bab'dan geldi. 6 ay orada yüzünün akıyla görev yaptı ve tekrar başarıyla buraya geldi. İster terörle mücadele olsun, ister trafik, ister uyuşturucu ile mücadele olsun, hırsızlığın her türlüsü, asayişle ilgili hizmetlerin tamamında jandarmamız bulunduğu yerin teminatı olarak çalışıyor İfadelerini kullandı.
DERECEYE GİRENLER ÖDÜLLENDİRİLDİ
Vali Yerlikaya, konuşmasının ardından Emekli Tümgeneral Osman Çitim'e, Jandarma Teşkilatına verdiği uzun emeklerden dolayı plaket takdim etti.
İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığının 180'inci kuruluş yıldönümü kapsamında 'Jandarma konulu düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmasında derece girenlere ödülünü Yerlikaya verdi. Şiir dalında, Silivri
İbrahim Yirik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi
'nden Münevver Bolat
birinci, Şile
75'inci Yıl Ortaokulu'ndan Sena Nur
Soysal ikinci, Sarıyer
Mehmet İpgin Ortaokulu'ndan Nil Filiz Kavcı üçüncü oldu. Kompozisyon dalında, Sarıyer Ayazağa
Anadolu Lisesi'nden Sebiha Nur Önal birinci, Pendik
Özel Pendik Biltek Anadolu Lisesi'nden Aleyna Keskin
ikinci, Silivri Selimpaşa
Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden Yunus Emre
Çelik üçüncü oldu. Resim kategorisinde ise birinci, Pendik Hezarfen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden İpek Karataş
olurken, Sarıyer Özel Mürüvvet Evyap İlkokulu'ndan Nil Yüzseven ikinci, Silivri Kavaklı
Ortaokulu'ndan Kumsal Söken üçüncü oldu.
Dereceye girenlere ödül takdiminin ardından mehteran takımının gösterisi ile program devam etti.