Jandarma
Genel Komutanlığından 10. Kasım klibi
ANKARA - Jandarma Genel Komutanlığı Gazi Mustafa Kemal Atatürk
'ü vefatının 80. Yılı dolayısıyla bir kılıp yayımladı. Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan kliple birlikte şu ifadelere yer verdi; "Bize emanet ettiğin Cumhuriyet meşalesini sonsuza kadar yakmaya söz verdik. Jandarma izinde, fikirlerin daima zihnimizde olacak. Gazi Mustafa Kemal
Atatürk'ü vefatının 80. yılında saygı ve özlemle anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Mustafa Kemal Atatürk,10 Kasım,Jandarma