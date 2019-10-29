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Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu

Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.

29.10.2019 23:50Jandarma Genel Komutanlığından Cumhuriyet Bayramı videosu
Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarından oluşan bir video paylaştı.
Jandarma Genel Komutanlığı, jandarma teşkilatının katıldığı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına ilişkin görüntü ve fotoğraflardan oluşan bir videoyu paylaştı. "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları" ismi ile sosyal medyada paylaşılan 2.39 saniyelik görüntülere, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'her zaman yurt, ulus ve Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı, tevazu, fedakarlık ve feragat örneği bir kanun ordusu' ifadesiyle tanımladığı Jandarma teşkilatı olarak, tüm yurtta, halkımızla beraber Cumhuriyet Bayramı coşkusuna ortak olduk" notu düşüldü.
(İHA)

29 ekim cumhuriyet bayramı, Jandarma, Güncel

Kaynak: İHA

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