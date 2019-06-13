13.06.2019 17:16
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Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Jandarma Genel Komutanlığının kuruluş yıl dönümü

Kilis'te Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tanıtım programı düzenlendi.

Kilis'te Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde tanıtım programı düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinlikte, özel eğitimli köpek timleri, terörle mücadelede kullanılan silahlar, drone ve drone savarlar ile askeri araçlar tanıtıldı.
Özellikle komando timlerin kullandığı araç ve gereçlerin yoğun ilgi gördüğü etkinlikte vatandaşlar, görevlilerden olaylar esnasında kullanılan silahlar hakkında bilgi aldı.
Etkinlik, jandarma tarafından geçekleştirilen lokma ve şerbet ikramının ardından sona erdi.
Kaynak: AA
Cumhuriyet Meydanı, Kilis, Jandarma, Güncel

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