Jandarma görevlileri ebabil kuşunu besleyip doğaya bıraktı

Adıyaman
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İlçe Jandarma
Komutanlığı bahçesinde jandarma görevlilerince bulunan ebabil kuşu bir süre beslendikten sonra yeniden doğaya bırakıldı. Kahta
İlçe Jandarma
Komutanlığı bahçesinde yerde hareketsiz yatan ebabil kuşunu gören jandarma ekipleri, kuşu alarak bir süre baktı. Kuşun yorgun ve bitkin olduğunu fark eden jandarma görevlileri kuşa yiyecek ve su vererek kendisine gelmesini sağladı. Milletin hem can hem de mal güvenliği için gece gündüz demeden çalışan jandarma ekipleri, daha sonra kendisine gelen ebabil kuşunu doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN
Kaynak: İHA
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