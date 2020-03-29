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Jandarma günde 100 bin maske üretiyor (2)

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.

29.03.2020 10:19 | Son Güncelleme: 29.03.2020 10:22
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatı üzerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığına bağlı dikimevinde maske üretimine başlandı.
Maskeler, Jandarma Lojistik Komutanlığı bünyesindeki atölyede üretiliyor.
Tek kullanımlık maskelerin üretimi için 3 vardiya halinde 40'ar personelin gece-gündüz çalıştığı atölyede, 50'şer paket halinde hazırlanan maskeler kolluk güçleri, AFAD, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun hizmetine sunuluyor.
Maskelerin dağıtımı il jandarma komutanlıkları, il emniyet müdürlükleri ve valilikler aracılığıyla yapılacak.
"Günde 100 bin maske üretiliyor"
Jandarma İkmal Yarbay Jandarma Dikimevi Müdürü Talat Aysal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dikimevinde günde 100 bin maske ürettiklerini bildirdi.
Maskelerin hijyen kurallarına göre paketlendiğini anlatan Aysal, ürünlerle öncelikle jandarma, emniyet, sahil güvenlik ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ile Vefa Sosyal Destek Grubu'nun ihtiyaçlarının karşılanacağını söyledi.
Aysal, üretilen maskelerin bir kısımını da Sağlık Bakanlığına göndereceklerini kaydetti.
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Jandarma günde 100 bin maske üretiyor (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Süleyman Soylu, Jandarma, AFAD, Güncel

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Jandarma günde 100 bin maske üretiyor (2)

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