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Jandarma halkı bilgilendirdi

Kütahya'nın Emet ilçesinde jandarma ekiplerince köylerde yaşayan vatandaşlar korana virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

21.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 21.03.2020 09:04
Jandarma halkı bilgilendirdi
Kütahya 'nın Emet ilçesinde jandarma ekiplerince köylerde yaşayan vatandaşlar korana virüs tedbirleri kapsamında uyarıldı.

Emet Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçeye bağlı Yeniceköy ve Kabaklar köylerinde özellikle yaşlıların yaşadığı evleri ziyaret ederek, korana virüs hastalığı ve uyulması gereken kurallar hakkında bilgilendirme içeren broşürler dağıttı.

Jandarma ekipleri, evlerinde olmayan vatandaşların kapı aralarından broşür bırakırken araçların da camlarına bilgilendirme içeren broşür bıraktı. Köy bakkalı camına bilgilendirme broşürü yapıştıran ekipler, bakkala satış esnasında uyması gereken kurallar hakkında bilgi verdi.

Köy sakinlerinden Ali Çağlar, yaptığı açıklamada, "Müşterilerimize karşı belli bir mesafede durarak ve eldiven takarak alışverişlerimizi yapıyoruz. En az sağlık çalışanlarımız kadar jandarmalarımızda her gün köylerimize geliyor ve kontroller yapıyorlar. Bugün de ellerindeki afişlerle, köydeki hanelerimize bilgilendirme yapıyorlar. Allah devletimizden, askerlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun" dedi.

"Biz bu virüsü Cumhurbaşkanımızla beraber yeneceğiz, evden çıkmıyoruz" diyen 70 yaşındaki Fadime Baş, "Cumhurbaşkanıma selam söylüyorum. Evlerimizde bekliyoruz. Dışarıya çıkmıyoruz. Senden, kaymakamımızdan, askerimizden memnunuz. Biz bu hastalığı Cumhurbaşkanımızla birlikte millet olarak yenmeye çalışıyoruz. Başımız da sağ olsun. Çıkmıyoruz evlerimizden" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Jandarma, Kütahya, Emet, Güncel

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