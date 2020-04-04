Jandarma: "Havacılık kuralları kanla yazılmıştır"
Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopter personellerinin çalışma görüntülerine yer verdi.
04.04.2020 13:52 | Son Güncelleme: 04.04.2020 13:52
Jandarma Genel Komutanlığı'nın sosyal medya hesabından Jandarma Havacılık Başkanlığı'na bağlı helikopter personellerinin görüntüleri içeren video paylaşımında bulundu. Jandarma havacılık saflarına katılmış yeni personellere bilgilendirme yapılmasına ilişkin anlarla başlayan videoda Havacılıkta kurallarının kanla yazıldığı belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA